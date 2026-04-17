Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda kuzenini kaybeden ve saldırganın çapraz sınıfında okuyan çocuk, 'Okulumuzda geçen yıl Erasmus projesi vardı saldırgan da İngilizcesi iyi diye Polonya'ya gitmişti. Bazı öğretmenlere sınıfta uzun süre bakıp gözünü ayırmıyormuş. Öğretmenlerle problemi olabilir diye düşünüyorum' dedi.

Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci ve saldırgan da olmak üzere 10 kişi hayatını kaybederken yaralanan 8 öğrencinin tedavileri sürüyor.

Okulun girişine çiçekler bırakıldı

Ayser Çalık Ortaokulu'nun giriş kapısına çiçekler bırakıldığı görülürken saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün kuzeni Ertuğrul Korkmaz da bugün okulun önüne geldi.

'Erasmus ile Polonya'ya gitmişti'

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Ertuğrul Korkmaz (14), saldırganın İngilizcesi iyi olduğu için geçen yıl Erasmus projesiyle Polonya'ya gittiğini belirterek, 'Okul çıkışı biz kütüphaneye gitmiştik. Arkadaşlar haber verdi ve koşarak okula geldik. Biz geldiğimizde bir grup ambulans vardı dışarıdaki yaralılara kalp masajı yapıyordu. Benim kuzenim Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti bu saldırıda. Bizim çapraz sınıfta okuyordu. 8. sınıfta okula çok sık gelmiyordu. 7. sınıfta okula geliyordu, kendisinin çok değişik davranışları vardı. Okulumuzda geçen yıl Erasmus projesi vardı saldırgan da İngilizcesi iyi diye Polonya'ya gitmişti. 7. sınıfın ilk dönemi gitmişti. Saldırganın psikolojik sorunları vardı, donuk donuk duruyordu. 8. sınıfta da okula gelmediği için oyun bağımlısı olduğunu öğrendik. 10-15 saat bilgisayar başında oyun oynuyormuş. Bazı öğretmenlere sınıfta uzun süre bakıp gözünü ayırmıyormuş. Öğretmenlerle problemi olabilir diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'Geldiğimde çok yoğun bir telaş, acı vardı'

Oğlu Alper Çığır'ın eşyalarını almak için okula gelen velilerden Gülşen Kırmacı ise, 'Benim oğlum alt katta okuyordu. Olay 1. katta olmuş. Ben karşı marketteydim, olayı duyar duymaz geldim. Geldiğimde çok yoğun bir telaş, acı vardı. O acı ve şokla ne yapacağımı bilemedim. Anlatırken aynı anları yaşıyorum. Çok acı bir durum. İnşallah gerekli önlemler alınır, bir daha yaşanmaz. Okulun kapatılması da çok iyi oldu. Ben tekrardan oğlumu bu okula getirebilirim diye düşünmüyordum. Çok isabetli bir karar oldu' dedi.

Saldırgan onu görmemiş

Ayla öğretmenin sınıfından bir öğrenciyi tanıdığını, öğrencinin sıraların arkasına saklanarak ölmekten kurtulduğunu anlatan Kırmacı, 'Bizim apartmanda bir kız var ve o Ayla öğretmenin sınıfından. O kız sıraların arkasına saklanmış ve saldırgan onu görmemiş. Çok mutluyum onun adına. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın' diye konuştu.