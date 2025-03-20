Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından sunulan ücretsiz hizmetler hakkında yaşlıları bilgilendirerek, "Yaşlı bireyler için depresyon, anksiyete ve bilişsel taramaları yaptırabilir ve psikolog ya da sosyal çalışmacılardan danışmanlık alabilir"dedi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, bu yılın Ruh Sağlığı Haftası teması ‘Depresyonu Önemse Hayata Gülümse’ olarak belirlendiğini söyledi. Yaşlı bireylerin ruh sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla farkındalık çalışmalarına vurgu yapan İl Müdürü Damkacı sözlerine şöyle devam etti;

"Yaşlılık, bireyin yaşam boyu edindiği deneyimlerin olgunlaştığı bir dönem olmakla birlikte, bedensel, ruhsal ve sosyal değişimlerin yoğun olarak yaşandığı bir süreçtir. Bu değişimlere bağlı olarak depresyon riski artabilmektedir. Bu yılın Ruh Sağlığı Haftası teması ‘Depresyonu Önemse Hayata Gülümse’ olarak belirlenirken, yaşlı bireylerin ruhsal iyilik halini artırmayı ve ailelerin bu konuda farkındalığını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmaların yürütülecek. Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunuluyor. Vatandaşlar, bu merkezlerde ruh sağlığı değerlendirmelerinden geçebilir, yaşlı bireyler için depresyon, anksiyete ve bilişsel taramaları yaptırabilir ve psikolog ya da sosyal çalışmacılardan danışmanlık alabilir. Sağlıklı nesiller için ruhsal sağlık ihmal edilmemelidir" dedi.