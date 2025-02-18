Gaziantep’te yaşayan Dursun Kınacı, yaklaşık yarım asırdır 15 metrekarelik dükkanında saat tamir ediyor.

Hayatının yaklaşık 50 yılını saatler arasında geçiren ve gün boyunca saat tamiri yapan tamirci Dursun Kınacı, yarım asırdır 15 metrekarelik küçük bir saatçi dükkânında zanaatını icra ediyor. İlk kez 1975’li yıllarda Gaziantep’in tanınmış saat ustalarından olan İmam ustanın yanında çalışmaya başlayan Kınacı, askere gidene kadar ustasının yanında çırak ve kalfa olarak çalıştı. Zamanla mesleğin inceliklerini öğrenen Kınacı, askere gidip geldikten sonra 1980 yılında kendi iş yerini açtı. Kendi işini yapmaya başlayan ve 1980 yılından beri Şahinbey ilçesindeki tarihi Almacı Pazarı civarında bulunan 15 metrekarelik dükkânında akreple yelkovanın kovalamacasına tanıklık eden Kınacı, yıllardır aşkla ve severek yaptığı mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Ortaokulu terk ederek 1975’li yıllarda saatçilik mesleğine başladığını anlatan Kınacı, "1980 yılında kendi iş yerimi açtım. O tarihten beri çalışıyorum. Mesleği Gaziantep’in meşhur saatçisi ‘kambur İmam usta’dan öğrendim. Ustamdan öğrendiğimi mesleğimi halen sürdürüyorum" dedi.

"Biz kendi çabamızla mesleği sürdürmeye çalışıyoruz"

1970’li yıllarda saat tamirciliğinin çok tercih edilen mesleklerden olduğunu belirten Kınacı, "Bizim dönemimizde çocuklar tatillerde en azından mesleğe ilgi duyarlardı ama bu son zamanlarda öyle çok fazla ilgi olmuyor ve eleman yetişmiyor. Biz kendi çabamızla mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 45-50 senedir bu mesleği icra ediyorum. Şu anda halen çalışıyorum. Eski dönemde mesleğe daha çok rağbet vardı. Saatçilik ve televizyonculuk gibi mesleklere ilgi vardı. Önceki dönemlerde öyle hemen bu mesleklere girilemiyordu, çok zordu. Ancak tanıdık veyahut da bu mesleği benimseyen yani becerikli olanlar mesleğe alınıyordu. Bu mesleklere fazla ilgi duyan yok. Okulların da 12 yıl zorunlu olmasının da etkisi var. Önceden ilkokul ve ortaokuldan ayrılınca çırak yetiştirme dönemi de başlıyordu. Fakat şimdi liseden sonra mesleğe öğretme durumu yok" şeklinde konuştu.

"Cep telefonları saat kullanımını bitirdi"

Geçmişte saat tamircilerin çok yoğun çalıştığını belirten Kınacı, "Cep telefonları saat kullanımını bitirdi. Cep telefonların çıkması mesleği biraz ister istemez etkiledi ama farklı modeller çıktığından dolayı yelpaze genişledi. Saat artık kombin olarak kullanılmaya başlandı. Herkes kıyafetine göre saat alıyor. Mesleğimiz bir ara duraklama sürecine girdi ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Mesleği birçok kişiye de öğrettiğini belirten Kınacı, her saatin kendine has özellikleri olduğunu ve eski saatlere göre yeni model saatlerin tamirinin daha kolay olduğunu da sözlerine ekledi.