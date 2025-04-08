Gaziantep’in Araban ilçesinde doğada yorgun ve yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki şahine jandarma ekipleri şefkat eli uzattı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında doğada yorgun ve yaralı halde yaralı şahin bulundu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı şahin, tedavisi yapılarak tekrar doğaya bırakmak üzere bulunduğu yerden alınarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi.