Batman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Beşiri İlçesi Tepecik köyü kırsalında, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Beşiri Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, doğada ayağından yaralanmış şahin bulundu.

Yaralı bulunan şahin, Jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yaralı şahin ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması ve tekrar doğal yaşam alanına kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alınan şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.