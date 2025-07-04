Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Karaburç Mahallesi’nde, Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları kursunun yıl sonu sergisi açıldı. Kursiyerler tarafından hazırlanan dokuma ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.

Karaburç Mahallesi Misafirhanesi’nde gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesi; Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, Bafra İlçe Mal Müdürü Arife Çamurcu, ASTAŞ JUKİ Yönetim Kurulu Üyesi Oral Aşcı, Karaburç Mahallesi Muhtarı Eşref Aşcı ve Kurs Öğreticisi Tülin Bülbül tarafından kesildi. Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Karaburç Mahallesi el sanatları kurs öğreticisi Tülin Bülbül rehberliğinde, 22 kursiyer tarafından 8 ay boyunca hazırlanan el işi ürünler göz kamaştırdı Açılışta konuşan Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, kursa ve sergiye katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Bu tür faaliyetler kültürel değerlerimizin yaşatılmasında büyük rol oynuyor" dedi.

Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı ise kurum olarak yürüttükleri projelerden bahsederek, Karaburç Mahallesi’ndeki el sanatları sergisinin hazırlanmasında emeği geçen herkese, özellikle de SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı, Yönetim Kurulu Üyesi Oral Aşcı, Muhtar Eşref Aşcı, kurs öğreticisi Tülin Bülbül ve 22 kursiyere teşekkür etti.

Sergi açılışının ardından katılımcılar sergiyi gezerek, el emeği ürünleri yakından inceledi. Program, ikramlar ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.