Batman'ın Hasankeyf ilçesi Urganlı köyünde caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasankeyf ilçesine bağlı Urganlı köyünde bulunan caminin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hasankeyf ve Batman'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, maddi hasarın oluştuğu camideki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.