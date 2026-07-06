Yalova'da 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin davada sanık, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanığa verilen ceza, Kerem'in ailesinin tepkisine neden oldu.

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kerem Karakaya (12), sabah saat 08.30 sıralarında okul arkadaşı F.B.'nin evine gitmiş, iddiaya göre evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeğiyle oynayan F.B. arkadaşı Kerem Karakaya'yı başından vurmuştu. F.B.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi S.B., Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanıyordu. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, iki kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten öldürme şüphesinin bulunması nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık ise, hazırladığı iddianamede S.B.'nin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi, mahkeme 5 yıl verdi

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık S.B., Trabzon'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delillere göre ateş eden kişinin F.B. değil annesi S.B. olduğunu, sanığın olay günü tam olarak tespit edilemeyen bir saatte evlerine gelen Kerem Karakaya'yı adli emanette bulunan tüfekle ateş ederek öldürdüğünü ileri sürdü. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık S.B. ise suçlamaları kabul etmeyerek, olay sırasında evde uyuduğunu söyledi.

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Karara tepki

Kararın ardından açıklama yapan avukat Şermin Tankut, 'Maktul Kerem Karakaya'nın duruşmasında beklemediğimiz bir gelişme oldu. Biz ağırlaştırılmış müebbet beklerken, mahkeme S.B.'nin Kerem Karakaya'yı öldürdüğünü kabul etti ancak taksirle olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verdi. Bu kararı istinafa taşıyacağız. 8 yıl sonra taksirle öldürmek ne demek? Nasıl bir karar bu? Bunu sorgulayacağız. Sonuna kadar da gideceğiz. Aile perişan' dedi.

Anne Rahime Karakaya ise, '9 senedir çocuğumun katili için bugünü bekliyordum. Beni 9 sene daha bekletecekler. Çocuğumun mezarına utanıyorum gitmeye. Nerede bu adalet? Nerede bu hak? Nerede bu hukuk? 12 yaşındaki çocuğu öldürüyorlar' ifadelerini kullandı.