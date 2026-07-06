Batman'da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 3 araç, çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cudi Mahallesi'nde akşamüstü saatlerinde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında park halinde bulunan üç araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, her üç otomobili de adeta birer alev topuna çevirdi. Yükselen dumanları ve alevleri gören bina sakinleri, panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve Batman Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin küle çevirdiği üç araç da kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.