Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, jandarma ekiplerince kurtarılarak doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) il genelindeki doğa koruma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi’nde yaralı halde bulunan baykuş bulundu. Yaralı kuşu koruma altına alınan ekipler, daha sonra baykuşu tedavi ve rehabilite edilerek tekrardan doğal yaşam alanına bırakılması için Kuşadası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Tedaviye alınan baykuş iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak.