Dünyada sayıları binlerle ifade edilen, nesli tehlike altındaki türlerden olan ve koruma altındaki Akdeniz keşiş fokları insan kaynaklı yaralanmalar sonucu gün geçtikçe türü yok oluyor. Bodrum Gündoğan’da yaralı halde kıyıya çıkan yavru Akdeniz keşiş foku, yardım ulaşamadan hayatını kaybetti.

Gündoğan’daki yavru Akdeniz keşiş fokunun ölümünden sonra Akdeniz Koruma Derneği tarafından yapılan paylaşımda, "Dünya genelinde sayıları Binin altında olduğu bilinen Akdeniz keşiş foku, ne yazık ki insan kaynaklı nedenlerle ölmeye devam ediyor. Kıyılarımız, bu nesli tehlike altındaki türün hala yaşadığı ve yavruladığı önemli alanlardan biri. Ancak daralan habitatları, insan baskısı ve bilinçsiz davranışlar, türün geleceğini her geçen gün daha da tehdit ediyor. Akdeniz keşiş fokları, insan varlığına alıştıklarında tehlike algılarını yitiriyor ve bu da yaşamlarını riske atıyor. Mesafeyi korumak ise onları hayatta tutuyor. Bu nedenle, Foklarla fiziksel temas kurmamak, uzak mesafeden gözlemlemek, sessiz kalmak ve etkileşime girmemek, beslemeye ya da dokunmaya çalışmamak çok önemli. Bu hassas tür için, kıyı mağaralarının yer aldığı kayalık kıyılarda insan etkisini azaltmalı ve onların da nefes alabileceği yaşam alanları bırakmalıyız. Akdeniz keşiş fokunun yaşam alanlarını artırmak amacıyla, kıyı mağaralarında yürüttüğümüz iyileştirme ve restorasyon çalışmaları sayesinde bu mağaralar, tür için güvenli yuvalara dönüşüyor. Yaşanan bu olay, bu çalışmaların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor" denildi.