Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı hakkında kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs Sülümenli beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.