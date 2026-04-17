Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan 160 kişi kapasiteli huzurevi kapılarını açarken, ilk etapta huzurevine getirilen 30 yaşlı çınar yeni yuvalarına kavuştu.

Girne Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan huzurevi binası, çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün yeniden kapılarını açtı. Geçici olarak Sultanhisar Huzurevi'ne götürülen 30 yaşlı çınar, bugün düzenlenen törenle ilk yaşlı kabulünü gerçekleştiren Aydın Huzurevi'ne gelerek yeni yuvalarına kavuştu. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'hoşgeldiniz' töreninde yeni evlerine gelen yaşlı çınarlar, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve huzurevi personelleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Bugün güven ve vefanın kapılarını araladıklarını ifade eden Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu; 'Efeler ilçemizde yapımı tamamlanan Aydin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizin bugün ilk yaşlı kabulünü gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 1993 yılından bu yana hizmet veren ve 140 kişi kapasiteli olan huzurevimiz, deprem riski nedeniyle 2023 yılında yıkılmış, 2024 yılında ise daha modern, daha güvenli ve daha güçlü bir yapı olarak yeniden inşa edilmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Toplam 4 bin 434 metrekare alan üzerine kurulan, bodrum + zemin + 5 kat olarak planlanan ve 160 kişi kapasiteye sahip yeni huzurevimiz, büyüklerimizin hayat tecrübelerine yakışır bir yaşam alanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Kıymetli büyüklerimiz, sizler bu toprakların hafızası, değerlerimizin taşıyıcısı, bizlere yol gösteren en kıymetli çınarlarımızsınız. Bugün burada sadece bir binanın kapılarını açmıyoruz, aynı zamanda huzurun, güvenin ve vefanın kapılarını aralıyoruz. Huzurevimize ilk adımı atan siz değerli büyüklerimize gönülden 'hos geldiniz' diyoruz. İnşallah burada geçireceğiniz her anın sağlık, huzur ve mutluluk içinde olmasını temenni ediyoruz. Bu güzel eserin ilimize ve kıymetli büyüklerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

'Burada Nevzat Biçer abimin çok emeği geçti'

Huzurevinin arsasının bağışlayan Biçer ailesinden Nihat Biçer; 'Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bilhassa Nevzat Biçer abime.Onun çok emeği geçti. Rahmetli babamdan kalan yerimizdi burası. Nevzat abimin önerisiyle bu yeri huzurevi yapılması şartıyla bağışladık ve bu şekilde imar planına işlendi. Biz de burayı anlamlı bir şey için vermenin gururu ve huzurunu yaşıyoruz. Bütün ailemiz mutlu ve huzurlu olsun' dedi.

'Burası son kapımız'

Huzurevi sakinlerinden Hasan Yorgun; 'Huzurluyuz, mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. Bizim burası son kapı ama çok mutluyuz şimdi' dedi.

'Şahane bir yer olmuş'

Huzurevi sakinlerinden Mahmut Baha Sabuncuoğlu; 'Buraya gelmek için aylardır dört gözle bekliyorduk. Duygularımız anlatılacak gibi değil. Eskiden burası derme çatma bir yerdi. Şimdi şahane bir yer olmuş. Devletimiz sağolsun' dedi.