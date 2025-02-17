Vodafone Business, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve medikal gaz tedarikçilerinden Linde Gaz’a sunduğu Güvenli Sürüş çözümüyle bir iş ortaklığına imza atmıştı. Bu kapsamda şirket, güvenlik seviyesinde kademe atlarken, projedeki yeni güncellemeler sayesinde manevra kaynaklı basit kazaları yüzde 70 oranında azalttı.

Vodafone Business, işletmelerin dijital iş ortağı olarak onları geleceğin dünyasına hazırlamayı sürdürüyor. Bu paralelde platform, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve medikal gaz tedarikçisi Linde Gaz’a tedarik zinciri süreçlerinde sürüş güvenliğinin sağlanmasına imkân tanıyan Güvenli Sürüş çözümü sağlamıştı. Bu teknoloji temel olarak yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojisine dayalı sürücü davranış analizi ile sürücülerin anlık olarak takip edilmesini sağlıyor. Platform var olan sisteme entegre ettiği geri görüş kamerası teknolojisiyle sürücülerin karşılaştığı zorlukları önemli ölçüde azalttı. Bu yenilik sayesinde şirketin dağıtım operasyonlarında manevra kaynaklı basit kazalarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 oranında bir azalma söz konusuyken; mevcut iş ortaklığı, şirket sürücülerinin yaklaşık 45 milyon kilometreyi hiçbir ölümlü ya da yaralanmalı kaza yaşamadan tamamlanmasına olanak sağladı.

"Güvenli Sürüş’le ortalama iki günde bir potansiyel kazanın önüne geçiyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şirkete sunduğumuz çözüm araç içi takip, güvenli araç ve kamera sisteminden farklı olarak yapay zekâ içermesi ve teknolojinin sürüş güvenliği için kullanılması yönüyle Türkiye’de bir ilke imza atmıştık. Görüntü işleme teknolojisi olan Güvenli Sürüş çözümümüzle Linde Gaz dağıtım araçlarında şoförlerin sigara, telefon kullanımı, dikkat dağınıklığı veya yorgunluk gibi durumları, anlık olarak araç içi kameralardan tespit edilerek sesli uyarı veriliyor. Bu sayede sürüş güvenliği sağlanarak kazalara sebep olan durumları kaza olmadan önlemeyi amaçlıyoruz. Projemize ek olarak şehir içerisinde dar alanlara girildiği için ayrıca araçlara eklenen geri görüş kameraları ile araç üzerinde hiçbir kör nokta bırakmayarak minör kazaların da önüne geçmiş olduk.

Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojimiz sayesinde kaza şiddetinden bağımsız olarak, ortalama iki günde bir potansiyel tehlikeyi erkenden tespit ederek engelleyebiliyoruz. Bu sayede olası kazaların önüne geçerek, daha güvenli bir sürüş ortamı oluşturuyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceğiz."

"Dört yıllık süreçte kayıplı hiçbir kaza yaşamadık"

Şirket sürücüleri özelinde bu sayede puantaj sistemine geçtiklerini aktaran Linde Gaz Planlama ve Lojistik Kıdemli Yöneticisi Özgür Çelebi ise sistemden en az ikaz alan şoförlerin prim usulü ödüllendirildiğini ve bu dört yıllık süreçte neredeyse sıfır kaza durumunun söz konusu olduğunu ifade etti. "Şirket olarak en önemli değerimiz, hiç şüphesiz ki emniyet. Vodafone Business’ın yapay zekâ tabanlı çözümü ile dağıtım operasyonlarımız Türkiye lojistik sektöründe nadiren görülebilecek bir başarıya imza attı. Yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı mevcut araç ve sürücü takip sistemiyle, Linde Gaz sürücülerinin davranışlarını anlık olarak analiz ederek potansiyel riskleri çok önceden tespit etme olanağı sağlıyoruz. Bu sayede iş güvenliğimizi daha da güçlendirdik, çalışan memnuniyetini artırdık ve operasyonel maliyetleri düşürerek sürdürülebilirliği sağladık. Ayrıca şoförlerimizin daha dikkatli araç kullanması sağlayarak şirketimizin sıfır kaza yaklaşımını güçlendirdik" diyen Çelebi, sürüş güvenliği, filo yönetimi ve verimlilik gibi birçok alanda sektöre örnek olmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.