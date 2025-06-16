Avukat Nimet Türe, yapay zeka ile yapılan eylemlerin hukuki yaptırımlar doğurabileceğini belirterek, "Yapay zeka kullanırken bilinçli olmak ve herhangi bir hukuki yaptırımla karşı karşıya kalabileceğimizin bilinci ile hareket etmek gerekiyor" dedi.

Avukat Nimet Türe, konuyla ilgili açıklamasında yapay zeka ile yapılan eylemlerin hukuki yaptırımlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Yapay zeka kullanılarak hukuki ihlal meydana geldiğinde kişilerin doğrudan sorumluluğu olacağını söyleyen Türe, "Yapay zeka insana özgü davranışların taklit edildiği öğrenme, kabiliyet geliştirme gibi işlevlerin geliştirilerek bir algoritma veya sistem aracılığıyla taklit edilmesidir. Geniş anlamda karar alabilme eyleme geçebilme gibi komutlarla oluşturulan bir sistemdir. Yapay zekayı ceza hukuku açısından değerlendirdiğimizde cezai sorumluluğa sahip bir tüzel kişilik ya da öge değildir. Bu sebeple yapay zekada sorumluluk her zaman uygulama geliştiricisi, sahibi ya da aktif kullanıcısına aittir. Bu yapay zeka kullanılarak bir hukuki ihlal ya da cezai sorumluluğu doğan bir eylem gerçekleştirildiğinde bu kişilerin doğrudan sorumluluğu meydana gelecek. Ceza ya da manevi tazminat gibi yaptırımlarla karşı karşıya gelme gibi durumlar söz konusu olacaktır. Yapay zeka kullanımı itibariyle kişinin komutlarına bağlı olarak içerik geliştirme üzerine kurulu bir algoritmadır. Eğer biz yapay zeka ile yalan bir haber içeriği oluşturur ya da bir kişiye ait fotoğraf yada videoyu kullanım amacı dışında geliştirip içerik üreterek yayılmasına sebebiyet verirsek, bu artık iftira, yalan haber yayma, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma, sahte bir belge oluşturarak dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi gibi suçlara konu olabilecek eylemleri meydana getirebilir" dedi.

"Suç teşkil edebilecek bir eylem içeriğinde kullandığımızda muadil suçlara bakacağız"

Türe, yapay zeka kullanılırken hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalınacağı bilinci ile hareket etmek gerektiğini belirterek, "Bunun önüne geçilebilmesi için de yaptığımız hukuki eylem doğurabilecek eylemleri yapay zekaya komut verirken bunu doğru bir şekilde yönlendirmek önem arz edecektir. Günümüz hukuk sisteminde pozitif hukukta yapay zekanın mevzuatsal bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu yüzden yapay zekayı kullanımı dışında suç teşkil edebilecek bir eylem içeriğinde kullandığımızda muadil suçlara bakacağız. Örneğin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması, dolandırıcılık, sahte belge üretimi gibi durumlara maruz kaldığımızda hakimlerimiz bu kanun içeriğine uygun suçlar bakımından hukuki süreçleri ya da yargılama süreçlerini başlatacaktır. Bizim burada alanı daraltmak ve sorumluluğumuzu azaltmak için öncelikle uygulama geliştiricilerinin yapay zekada kullanım sözleşmesi ön görmesi gerekmektedir. Tüzel kişiliklerin ya da kurumsal şirketlerinde bir etik kurulu veya hukuk danışmanlığı platformu oluşturarak yapay zekalarını buna ilişkin kullanmaları gerekmektedir. Kullanıcıların ya da aktif yapay zeka sahiplerinin ise yapay zekaya komut verirken verdikleri komutun hukuki bir sorumluluğu olacağı bilinci ile yönlendirmeleri gerekmektedir. Yapay zeka kullanırken bilinçli olmak ve herhangi bir hukuki yaptırımla karşı karşıya kalabileceğimizin bilinci ile hareket etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.