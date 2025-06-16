Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail ve İran arasında çıkan gerginlikle ilgili, "İsrail; haydut devlet, terörist devlet mantığı ile hareket etmektedir. Konu milli güvenlik ve dış politika olduğunda birlik olmaktan başka çaremiz ve çıkar yolumuz yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Bir dizi temas için Sivas’a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ve dünya gündemini değerlendiren Destici, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı.

"Tamamen bir haydut devlet, terörist devlet mantığı ile hareket etmektedir"

BBP Lideri Destici, "İsrail’in başta Gazze’deki katliamları, soykırımları ve daha sonra Suriye saldırıları ve en nihayetinde İran’a saldırıları kabul edilemez. Uluslararası bir meşruiyeti de yoktur. Tamamen bir haydut devlet, terörist devlet mantığı ile hareket etmektedir. Gücü; ABD başta olmak üzere İngiltere’den, Fransa’dan ve diğer batılı devletlerden almaktadır. Yoksa İsrail’in kendi başına yapabileceği bir şey değildir. Gerekçe olarak İran’ın nükleer silah programını öne sürüyor. Peki bunu sadece İran mı uyguluyor? ABD’de, Fransa’da, Almanya’da, İsrail’de, Rusya’da Çin’de yok mu? Kendisi için tehdit olarak görüyormuş. Biz de sendekini tehdit olarak görüyoruz. Eğer bu bir tehditse nükleer programları bütün ülkelerin durdurması lazım. Elindeki nükleer silahları ve başlıkları da imha etmesi gerekiyor" dedi.

"Birlik olmaktan başka çaremiz ve çıkar yolumuz yoktur"

Türkiye’nin hedefte olduğunu savunan Destici, "Türkiye olarak bizim buradan çıkaracağımız dersler vardır. Biz başından itibaren terörle ilgili konuşurken hedefin Irak, Suriye, İran Türkiye olduğunu söylüyorduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki İran’ı halledebilirlerse mutlaka hedef Türkiye olacaktır. Çünkü Türkiye; en başta ABD olmak üzere siyonist ve terörist İsrail için emperyalist güçler için kendi emelleri önünde en büyük engellerden birisidir. Mutlaka Türkiye’yi de bölmek ve parçalamak, savunma sanayi ve nükleer çalışmalar olmak üzere zarar vermek için sırası geldiğinde hamle yapacaklardır. Ama devletimiz tüm kurumları ile birlikte bunu bilmektedir. Buna göre tedbirlerini almaktadır. Son yıllarda savunma sanayisinde yapılan çalışmalar, atılan adımlar da bunun en önemli göstergesidir. Türkiye’nin bu gerçeği görerek buna göre kendini hazırladığının da en büyük delilidir. İçeride birbirimizi eleştirebiliriz. Ama konu milli güvenlik ve dış politika olduğunda sağıyla soluyla, siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, doğulusu, batılısı birlik olmaktan başka çaremiz ve çıkar yolumuz yoktur. Biz o birliği milli meselelerde ortaya koyduğumuz zaman Allah’ın izniyle kimsenin Türkiye’yi yıkmaya, bölmeye gücü yetmeyecektir. Ve devletimiz; dünya var oldukça büyüyerek var olacaktır ve payidar olacaktır" diye konuştu.

"Bölgemizde ve çevremizde ateş çemberi oluşsun istemiyoruz"

İsrail’in cezasız kalmaması gerektiğini söyleyen Destici, "Elbette ki barıştan, ateşkesten yanayız. Ama Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar da bu haydutluğu kimsenin yanına kar bırakmamalıdır. Herkes yaptığının bedelini uluslararası mahkemelerde ödemelidir. Biz bölgemizde ve çevremizde ateş çemberi oluşsun istemiyoruz. Huzur ve barış istiyoruz. Bunu sadece Türkiye için değil bölgemiz ve dünya için istiyoruz" ifadelerine yer verdi.