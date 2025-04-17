Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlen ’Yapay Zekâ Günlükleri’ konferans serisi, ’Chat: (G)enAI (P)ratikler ve (T)eoriler’ başlıklı konu ile İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Şener Şen Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir yaptı. Prof. Dr. Erdemir, konuşmasında, "Bu seriyi çok önemsiyoruz çünkü geleceğimiz yapay zekâda. Hemen hemen her alanda yapay zekânın yansımalarını görüyoruz. Bu teknolojiyi en verimli şekilde kullanabilmek için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu çerçevede, üniversitemizde yapay zekâ okuryazarlığını artırmak üzere bir seferberlik başlatmak istiyoruz. Bu konferans serisi de bu sürecin ilk adımını oluşturuyor. Aslında birkaç adım daha attık. Önümüzdeki hafta bir ’Yapay Zekâ Zirvesi’ daha gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarla hep birlikte bu alandaki bilgi düzeyimizi artırmaya çalışacağız" dedi.

"Yapay zekâ araçlarının sunduğu en büyük kolaylık, özetleme yeteneğidir"

Türkiye’de de yapay zekâ alanında hamleler yapıldığına değinen Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Enes Eryarsoy, "Konferansta ’gerçekleşmiş gerçeklik’ kavramı üzerine konuşacağız. Kastımız, sadece bugünün teknolojileriyle bugünün problemlerini çözmek değil; yarın karşılaşacağımızı öngördüğümüz teknolojilere uygun altyapılar geliştirerek ürünler oluşturmaktır. Dünyada en büyük yatırımlar artık yapay zekâ alanında gerçekleşiyor. Türkiye’de de önemli adımlar atılıyor. Örneğin, Cahit Arf adına büyük bir süper bilgisayar kuruluyor ve içinde 393 GPU bulunuyor. Yapay zekâ araçlarının sunduğu en büyük kolaylık, özetleme yeteneğidir. Asıl amaç, bilgiye hızlı ve etkili erişim sağlamaktır. Bu araç, adeta Babil Kütüphanesinin kütüphanecisidir. Eski Yunan tiyatrolarında, senaryolar çözümsüz hale geldiğinde sahneye yukarıdan bir karakter indirilirdi. Bu karaktere ‘Makinadan Tanrı’ denirdi. Elinde sınırsız kaynak olur, âşıkları birleştirir, fakirlere para dağıtırdı. Bugün bizim de yapay zekâdan beklentimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

"Bu teknoloji artık tıpkı elektrik gibi herkesin kullanmak zorunda kalacağı bir araç hâline geliyor"

Teknolojinin üstel bir hızla ilerlediğini kaydeden Prof. Dr. Eryarsoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Eskiden etkilerini fark edemediğimiz bu gelişimi artık çok net bir şekilde görüyoruz. Özetleyecek olursak, teknoloji çok hızlı ilerliyor ve bu teknoloji artık tıpkı elektrik gibi herkesin kullanmak zorunda kalacağı bir araç hâline geliyor. Yapay zekânın gelişimi, yıkıcı teknolojilerin yayılmasıyla bağlantılıdır. Yıkıcı teknolojiler tatlı gelir, kimse başlangıçta etkilerini anlamaz ancak bir noktada bu teknoloji, en iyi yazılımcılardan daha iyi sonuçlar vermeye başladığında pazar hızla değişir. İnsanlar başka alanlara yönelmek zorunda kalır. Artık Pandora’nın Kutusu açılmış durumda. Bunun sonucunda ne olacağını özellikle bizim gibi ülkeler için kestirmek zor. Eğer bu yarışta başarılı olursak, belki vergilendirme gibi kazançlar sağlayabiliriz ama savunmamızı yeterince güçlendiremezsek, zor günler bizi bekliyor olabilir. Eğer yapay zekâ savunma teknolojileri içerisinde büyük bir hamle yaparsa, bu bile bizim için zor görünüyor."

Konferans soru-cevap kısmının ardından Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük tarafından Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Eryarsoy’a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. Programa konuşmacı Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Eryarsoy’un yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir, Prof. Dr. Köksal Büyük başta olmak üzere akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

’Yapay Zekâ Günlükleri’ konferans serisinin ilerleyen günlerde farklı konu başlıkları ile devam edeceği açıklandı.