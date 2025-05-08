Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), CO-PHARM’25 Eczacılık Öğrenci Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri, eczacılıkta yapay zekanın geleceğini konuşurken, parfümden kamu eczacılığına kadar geniş yelpazede oturumlar ve atölyeler düzenlendi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yer alan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, eczacılık alanının en önemli öğrenci organizasyonlarından biri olan CO-PHARM’25 Eczacılık Öğrenci Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Üniversitenin Eczacılık Fakültesi tarafından ilk kez düzenlenen kongre, Türkiye’nin dört bir yanından gelen eczacılık öğrencilerini, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Etkinlik, mesleğin farklı yönlerini kapsayan zengin içeriğiyle dikkat çekerken, özellikle "Eczacılıkta Yapay Zeka" temalı oturumlar yoğun ilgi gördü. Etkinliğin açılış konuşmaları, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönül Şahin, Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Mustafa Ezer ve CO-PHARM ‘25 Öğrenci Kongresi Başkanı Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Sudenaz Yaşar tarafından yapıldı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas yaptığı açılış konuşmasında; teknoloji ve yapay zekanın hakim olduğu bu dönemde eczacılık eğitiminin dönüşümü, gelecekteki ilaç üretim ve uygulama sürecine etkisi açısından kongrenin büyük önem taşıdığını ve üniversitenin buna yönelik öncü uygulamalarının dikkat çektiğini söyledi. Kongrede, yapay zekanın eczacılık mesleğine etkileri ve önümüzdeki 30 yılda mesleğin nasıl evrileceğine dair detaylı değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca endüstri eczacılığı, dermokozmetik, kamu eczacılığı gibi alanlarda 6 ana oturum düzenlendi.

Atölyeler düzenlendi

Uygulamalı atölye çalışmaları da etkinliğin dikkat çeken yönlerinden biri oldu. Parfüm tasarımı ve aromaterapi gibi konularda düzenlenen atölyeler büyük ilgi gördü. Öğrenci bildirileri, poster sunumları ve sponsor iş birlikleriyle zenginleşen kongre, geleceğin eczacı adaylarına hem bilimsel hem de mesleki anlamda geniş bir vizyon sundu.

"Fakültemizin ilk öğrenci kongresi"

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gönül Şahin, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Bu fakültemizin ilk öğrenci kongresi. Öğrencilerimizin derslerinin yanı sıra büyük bir özveriyle yürüttüğü bu organizasyon, onların erken yaşta deneyim kazanmasına imkan sağladı. Hem akademik hem de sosyal anlamda ciddi bir kazanım sundu" dedi.

"Bize önemli fırsatlar sunuyor"

Kongre koordinatörlerinden Sudenaz Yaşar, Kocaeli’nin sanayi kenti olmasının öğrencilere sağladığı avantajlara değinerek, "Sanayi kenti olan Kocaeli, ilaç firmaları açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu da biz öğrencilere hem staj hem de kariyer açısından önemli fırsatlar sunuyor. Kongremize olan yoğun ilgi, doğru bir iş yaptığımızı gösterdi" diye konuştu.

Kongrenin ilk gününe Doç. Dr. Muhammet Emin Çam, Ecz. Şevval Güven, Prof. Dr. Funda Yalçın, Doç. Dr. Songül Tezcan ve Uzm. Klinik Eczacı Müzeyyen Aksoy yer aldı. İkinci gün ise Ecz. Yücelen Gönen, Kaan Kalaycı, Beyza Nur Özdamar, Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Uzm. Ecz. Hülya Kayhan ve Ecz. Şenay Can katıldı. Kongrede, teknoloji ve yapay zamanın hakim olduğu bu dönemde eczacılık eğitiminin dönüşümü, ilaç üretimi ve uygulama sürecine etkisi çarpıcı örneklerle paylaşıldı.