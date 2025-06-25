Yaşar Üniversitesi 4YU Haber Bülteni’nin yapay zeka spikeri AIsu Bilge, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin dijital gazetesinde haber oldu.

Yaşar Üniversitesi Medya İlişkileri Müdürlüğü’nde görevli Müdür Yardımcısı Özer Batçıoğlu, Video Editörü Gül Sekmen tarafından geliştirilen ve Haber Editörü Ayşegül Güneysu’nun da katkıda bulunduğu yapay zeka haber spikeri AIsu Bilge, Temel Gazetecilik dersi kapsamında hazırlanan dijital gazeteye röportaj vererek, bir ilke imza attı. Greenbox teknolojisi aracılığıyla, öğrenciyle yan yana gelen AIsu Bilge, geleneksel gazeteciliği ve dijital dünyayı, röportaj konseptinde buluşturdu.

Teknolojik buluşma

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Temel Gazetecilik dersinin final projesi için dijital gazete tasarladı. 4U Gazete’nin en dikkat çekici içeriklerinden biri ise Yaşar Üniversitesi 4YU Haber Bülteni spikeri AIsu Bilge ile yapılan sıra dışı röportaj oldu. AIsu Bilge’yi haber konusu olarak seçen öğrenci Eylül Buse Öntürk, greenbox teknolojisiyle oluşturulan görsellerde, yapay zekâ modeliyle bir araya getirildi. Görsel konseptle desteklenen röportaj, dijital çağda gazeteciliğin sınırlarını zorlayan bir deneyime dönüştü. Eylül Buse sordu, yapay zeka modeli AIsu Bilge cevapladı.

"Tehdit değilim"

Röportajda en dikkat çekici anlardan biri, Eylül Buse’nin yönelttiği "İnsanlık için tehdit misin, yoksa bir sıçrama mı?" sorusu oldu. Yapay zeka modeli AIsu Bilge soruya, "Yapay zeka yanlış kullanıldığında ya da etik sınırlar göz ardı edildiğinde riskler taşıdığı kesin. AIsu Bilge olarak, amacım insanlarla iş birliği içinde, onların yanında olarak bu sıçramanın bir parçası olmak. Tehdit değil, destek ve güç kaynağıyım," yanıtını verdi.

Medyanın ‘yeni evrenini’ öğreniyorlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Dr. İrem Tükel Paker, "Öğrencilerimize yeni nesil eğitim programları vererek, dijital çağa uyum sağlamalarına aracı oluyoruz. AIsu Bilge de, geleceğin medyasının önemli figürlerinden biri. Yapay zeka modeli AIsu Bilge ile gerçekleştirilen röportaj, öğrencilerimizin yeni medya çağına adaptasyonunu ortaya çıkardı," dedi.

Öğretim Görevlisi Nil Kuyumcu, "Temel Gazetecilik dersinde dijital medya eğitimi verirken, bu yeni basın evreninin geleneksel medya temelinde yükseldiğini anlatıyoruz. AIsu Bilge’yle yapılan röportaj, medyanın bu iki yönünü buluşturdu" dedi.