DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Nusrettin Mahallesi’nde gece sabaha karşı markette başlayan ve 3 katlı apartmanı saran yangın korkuttu. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Nusrettin Mahallesi General Ziya Sokak’ta bulunan bir markette sabaha karşı meydana geldi. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek 3 katlı apartmanı tamamen sardı. Binada oturanlar ise kısa sürede dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında markette ve üstündeki dairelerde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak ise geniş çaplı inceleme başlatıldı.