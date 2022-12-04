Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, "Ligin iyi takımlardan biriyle oynadık. Deplasmandaki galibiyet ve puanlarına bakınca daha fazla puan aldıklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda iyi bir mücadele olacağını bekliyorduk. İlk devrede maalesef biz istediğimiz gibi başlayamadık ve rakibi kendi sahasına hapsedemedik. Bunun da sıkıntılarını çektik. İkinci devrede takımımız çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Maçın genelinde pozisyon zenginliği açısından iki takımın da net pozisyonu yoktu desek çok da yanlış söylemiş olmayız. Mücadele anlamında her iki takımı da tebrik ediyorum. Futbol böyle bir oyun. Gençlerimizi de sahada oynatarak onların kazanımını sağlamak bizim için sevindiriciydi. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Ben çocuklarıma güveniyorum ve iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bugünkü beraberliği kayıp olarak düşünmüyorum. Çocuklarımızın daha iyi işler yapabileceğini biliyorum. Bu maçı kazanıp takım kaptanımız Nizamettin’e hediye vermek istiyorduk. Bizim için çok değerli olan bu kardeşimizin sezonu kapatması çok üzücüydü. Bunu gerçekleştiremediğimiz için üzüldük. İnanıyorum ki kalan son 3 maçta istediğimiz puanları alıp, istediğimiz bir yerde devreyi sonlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Taner Taşkın: "Maçın hakkı bir puan gibiydi"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise kendileri için deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğunu vurgulayarak, bugün de onlardan birini aldıklarını söyledi. Taşkın, "Özellikle ilk devrede bariz bir oyun üstünlüğümüz vardı. İkinci devre Manisa, mücadeleye ortak oldu. Dengeli bir oyun vardı. Rakibe bir tane pozisyon verdik. Bizim de çok pozisyon ürettiğimizi söyleyemem. Kaleye kadar götürdüğümüz topları güzel sonlandıramadık. Bugün iki takım da iyi oynadı ve iki takım da galibiyeti istedi. Seyir zevki, mücadele gücü ve temposu mükemmel bir maçtı. Manisa FK her rakip için ciddi bir deplasman. İyi bir takımları var. Biz de ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu burada göstermek istiyorduk. Oyuncular belki bunu skora yansıtamadılar ama oyun olarak iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Golü kim atarsa galip olacak izlenimi vardı, dakika 70’ten sonra. Bu da güzeldi. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyonu gol yapma becerisini gösterebilseydik bugün buradan 3 puan ile ayrılabilirdik. Birer puan maçın hakkı gibiydi. Manisa FK’ya da zirve yolunda başarılar dilerim" diye konuştu.