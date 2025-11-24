Bursa’nın Gürsu ilçesinde Temmuz ayında yanan yüzlerce hektarlık ormanlık alan yeniden yeşeriyor. Öğrenciler tarafından hazırlanan tohum topları, orman yangınlarında zarar gören alanlara yamaç paraşütçüleri tarafından bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde, Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gürsu Belediyesi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe gönüllü yamaç paraşütçüleri de destek verdi. ’Tohumdan Ormana Projesi’ kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen alana uygun karışık ağaç tohumları ile gönüllü sporcular tarafından bölgede toplanan meşe palamudu tohumları, organik kil ve kompost toprakla karıştırılarak Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tohum toplarına dönüştürüldü.

Hazırlanan tohum topları, Dışkaya Mahallesi Yamaç Paraşütü Uçuş Alanı’ndan havalanan gönüllü yamaç paraşütü pilotlarınca geçen temmuz ayında yanan bölgeye serpildi. ’Geleceğe Nefes Olsun, Gürsu Yeniden Yeşersin’ sloganıyla düzenlenen etkinlik,

kurumların ve gönüllü yamaç paraşütçülerin ortak çabasına örnek oldu. Bazı öğrenciler de pilotlar eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı.

Etkinliğe; Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Serdar Onat, Bursa Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Olçum ve Orman İşletme Şefi Aziz

Yazak, Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Özcan, gönüllü yamaç paraşütçüler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.