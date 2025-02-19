Burdur’un Gölhisar ilçesinde, bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan Yamadı Gölü’nde son 10 gün içinde üçüncü kez yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gölhisar ilçesinde birçok canlıya ev sahipliği yapan Yamadı Gölü’ndeki sazlık alanda saat 15.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotokapanlar bölgeyi 7/24 izliyor

Son 10 gün içinde farklı noktalarda çıkan üçüncü yangının sebebini araştıran jandarma ekipleri, bölgeye fotokapanlar kurarak göl çevresini 7/24 izlemeye aldı.

Yangına Gölhisar, Tefenni, Çavdır, Söğüt, Altınyayla, Karamanlı ve Yusufça’dan gelen toplam 17 itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekibi müdahale etti. Yangında şimdiye kadar 50 hektar alan zarar gördü.

Vali ve Kaymakam bölgeye geldi

Bölgeye gelen Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Gölhisar Kaymakamı Emre Çiftçi, yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

1 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, fotokapan görüntülerinde yangından önce bölgede görülen bir şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

"Müdahale şansı çok kısıtlı"

Yangın hakkında konuşan Gölhisar Doğa Koruma Derneği Başkanı Selahattin Bulut, "Maalesef ilçemizde 10 gün içerisinde üçüncü defa göldeki sazlıklar yakıldı. Ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor. Bölge göl arazisi olduğundan müdahale şansı çok kısıtlı maalesef" dedi.