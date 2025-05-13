Türk Kızılay’ın ücretsiz giyim mağazası olan Kızılay Butik’in 203’üncü şubesi Yalova’da düzenlenen törenle açıldı.

İhtiyaç sahiplerinin giyim ürünlerini alabileceği Kızılay Butik, Bahçelievler Mahallesi Yalova Uluğbey Sokak’ta hizmete girdi. Kızılay Butik’te kadın, erkek, çocuk, bebek giyim kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde temin ediliyor. Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, açılış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay’ın iyilik zirvesine doğru olan merhamet yürüyüşünün bugün durağı Yalova’da. Burada 203’üncü Kızılay Butik’imiz bayram öncesi kıymetli Yalovalıların hizmetine açmış olacağız. Buradan kurumsal bağışçılarımızın bağışlamış olduğu giysileri bayram öncesi tüm ihtiyaç sahiplerimiz düzenli davet şekilde buraya geliyor ve alıyor olacaklar. Buradan ihtiyaçlarını alıp bayramlıklarını gidiyor olacaklar. Çocuklarımız, kadınlarımız, beylerimiz ayrı. Burası 365 gün açık olan iyilik yuvası olacak. Düzenli şekilde her zaman gelip ihtiyaçlarını, giyimlerini kuşamlarını buradan alıyor olacaklar. Biz burada Türkiye’nin her noktasında olduğu gibi Yalova’da da bu hizmeti sunmaktan, milletimize iyilik ile Kızılay olarak dokunmaktan mutluluk duyuyoruz. Milletimizin bağışlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı milli görev olarak yapıyoruz" dedi.

Açılışta konuşan Vali Hülya Kaya ise Kızılay Butik’e ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti. Kaya, ayrıca vatandaşlara kullanmadıkları eşyaları Kızılay’a vermelerini de istedi.

Ardından Vali Kaya ve protokol üyeleri Kızılay Butik’in açılış kurdelesini keserek mağazayı gezdi.