Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kentte yapımı devam eden ve yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları masaya yatırıldı.

Yalova Valiliği’nde düzenlenen toplantıda Bağlarbaşı Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesi ve Bayraktepe Mahallesinde başlatılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları ele alındı. Bağlarbaşı Mahallesi kentsel dönüşüm projesi ile ilgili vatandaş talepleri, hak sahipliği problemleri ve devam eden inşa süreci hakkında veri ve bilgi paylaşımında bulunulduğu toplantıda sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılmasının önündeki engellerin kaldırılması ve riskli alanın tamamımın tahliye edilerek yeni konut inşaatlarının ivme kazanması konularında mutabık kalındı. Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 3 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı İrfan Akca, 4 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Günay Çoban ve beraberindeki heyet de toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Alacatlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Tapu Müdürü Mustafa Koç, Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Kılıç, Bayraktepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Esmer, İl Roman Koordinatörü Kerem Koyuncu da yer aldı.