Zonguldak’ta 524 dekar alana kurulan ve yüksek teknolojilerin kullanıldığı Sera Organize Tarım Bölgesi üretime başladı. Yılda ekonomiye 750 milyon lira katkı sunması beklenen bölgede üretilen salkım domates başta olmak üzere birçok ürün yurt dışına ihraç edilecek.

Çaycuma ilçesinde 524 dekar alanda kurulan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın müjdesini verdiği Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi’nde üretim süreci başladı. Bakanlık tarafından 200 milyon lira altyapı desteği sağlanan bölge, yüzde 75’i kadın olmak üzere toplam bin kişilik istihdam hedefliyor. Proje tamamlandığında yılda 750 milyon lira ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Sıfır atık yaklaşımı, yüksek teknoloji ve sürdürülebilir üretim altyapısıyla hayata geçirilen projede 15 sera ve üç sanayi parseli bulunuyor.

Modern seracılıkta öncü proje

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi’nin önemine dikkat çekerek, projenin sadece üretim değil aynı zamanda eğitim ve dönüşüm işlevi de gördüğünü belirtti.

Projenin seracılık alanında öncü olduğuna değinen Ağan, "İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri son yıllarda bakanlığımızın uygulamaya koyduğu çok önemli bir proje. Biz özellikle Zonguldak ölçeğinde çok farklı bir şekilde ve hızlı bir şekilde bu projeye adapte olmaya çalışıyoruz. 2021 yılında başlayan bir proje. 524 bin metrekare alanda başlamıştır bu proje. Projemiz sayesinde hem bitkisel üretimi teşvik etmek, bölgemizdeki istihdamı artırmak, aynı zamanda da kurulu olan diğer seracılık alanlarına modern bir seracılığın nasıl yapılacağını, topraksız tarımın nasıl uygulanabileceğini göstermek açısından da önemli bir proje" dedi.

Lojistik avantajlarla stratejik konuma sahip

Ağan, bölgenin sahip olduğu ulaşım altyapısının yatırım açısından büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki limanlara çok yakın. Özellikle bölgemizin hemen yakınlarında lojistik olarak dört tane büyük liman olması, Çaycuma Uluslararası Havalimanı’nın bulunması, aynı zamanda önemli metropollere yakınlığı da buranın çok önemli bir konumda olduğunu göstermektedir. Üretimin önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğini ve bu proje sayesinde istihdamın da yükseleceğini öngörmekteyiz."

Hedef Avrupa pazarına katma değerli ürün ihracatı

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu ise projenin köylülerin örtü altı üretim deneyiminden ilhamla doğduğunu söyledi. Kamitoğlu, "İlçemizde yıllardan beri örtü altı üreticiliği zaten yapılmaktadır. Amatör olarak köylülerimiz örtü altı üreticiliği yapmaktadır. Bundan da feyiz alarak dönemin Valisinin önderliğiyle Çaycuma’da bir sera organize sanayi bölgesi kurulma düşüncesi oluştu. Ticaret Odaları olarak da biz bu sera organize sanayi bölgesini inşa aşamasındayız. Bu noktaya getirdik" dedi.

Kamitoğlu, Sera Organize Tarım Bölgesine yaptığı yatırımına ilişkin de şunları söyledi:

"Ben de bu organize sanayi bölgesinde aynı zamanda yatırımcılardan birisiyim. 25 bin metrekare alanda 20 bin metrekare topraksız tarım yapılacak bir kapalı alan yaptık. Gördüğünüz üzere de tamamen kokopit (hindistan cevizi torfu) üzerinde topraksız tarım yapılacak. Ve suyumuzu kendimiz üreteceğiz. Ozmoz ile arıtarak kendi pH derecelerini ve suyun derecelerini belli bir noktaya getirdikten sonra da kendi suyumuzu kendimiz üretip burada hem teknolojik olarak otomasyonda tamamen verileri otomasyona girerek ilaçlamaları, gübrelemeleri ve suları da belli değerlerde vererek biz burada salkım domates üretmeyi düşünüyoruz."

Organik ve ihracata uygun ürün hedefleniyor

Kamitoğlu, ilçenin iklim değerlerinin salkım domates yetiştirilmesine daha uygun olduğunu ifade ederek elde edecekleri ürünleri Almanya, Hollanda, Polonya, Rusya gibi ülkelere ihraç edeceklerine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği’ne katma değeri yüksek ürün pazarlayabileceklerini belirten Kamitoğlu, "İlçemizin iklim değerlerine baktığınız zaman tamamen ılıman bir iklimdeyiz. Karadeniz iklimi, nemli bir iklim ve yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalarında da salkım domatesin daha uygun olduğu ortaya çıktı. Avrupa Birliği ülkeleri, Almanya, Hollanda, Polonya, Ukrayna, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelere pazarlamayı düşünüyoruz. Daha çok katma değerli ürün üreteceğiz. Biliyorsunuz 2 liraya da domates var, 20 liraya da domates var. Ama bizim ürünümüz tamamen teknolojik tarım olduğu için pestisit oranları sıfıra gelecek kadar düşük ve tamamen organik bir ürün. Bununla birlikte de Avrupa Birliği’ne çok katma değerli bir şekilde çok rahat bir şekilde pazarlayabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Parsellerin tamamı yatırımcılara tahsis edildi"

Çaycuma Organize Tarım Bölgesi Müdür Vekili Özgür Okur ise bölgedeki gelişmeleri rakamlarla açıkladı. Parsellerin tamamının yatırımcılara tahsis edildiğine dikkat çeken Okur, "Organize Tarım Bölgemizin toplam büyüklüğü 56 hektar ve 375 bin metrekare sera alanı bulunuyor. Organize Tarım Bölgemizde bulunan 14 adet parselin en küçüğü 25 bin metrekare, en büyüğü 57 bin metrekare. Parsellerin tamamı yatırımcılara tahsis edildi" diye ifade etti.

Bölgede üretim hızla yaygınlaşıyor

Okur, üretimin şimdiden başladığını ve kısa sürede tüm parsellerin faaliyete geçeceğini belirterek, "Yatırımcıların bir kısmı inşaat aşamasında, şu anda bir tane parselde üretim aşamasına geçildi. Bir parselde de üretime geçilme aşamasında hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 2025 yılının sonuna kadar yüzde 90 oranında bütün parsellerin üretime geçmesini öngörüyoruz. Yine bölgemizin en önemli avantajlarından bir tanesi yaz kış ılıman iklime sahip olması. Lojistik olarak imkanlarının çok güçlü olması. Bölgemizde özellikle kadın istihdamına yönelik yaklaşık 1000 kişilik bir istihdam öngörüyoruz. Ve ülke ekonomisine de yıllık 40 milyon Euroya yakın bir destek sağlamayı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.