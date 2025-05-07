Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük bonsai müzesi olan Yalova Bonsai Müzesi, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Kocaeli’nde düzenlenen V. Ulusal Bonsai Sempozyumu ve Sergisine katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezinde açılan sergiye Yalova Vali Yardımcısı Cemil Aksak, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz da katıldı. Müze Sorumlusu Hatice Soygüzel, V. Ulusal Bonsai Sempozyumu ve Sergisi nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlk üç sergi ve sempozyumu ilimizin ev sahipliğinde, Valiliğimiz ve İl Özel İdaremizin desteğiyle gerçekleştirmiştik. Bu sanatı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla etkinliği farklı illere taşıma kararı aldık. Dördüncüsünü Ankara’da Türk Japon Vakfı katkılarıyla, bu yıl ise beşincisini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kocaeli’nde düzenledik. Sergide 15 sanatçıya ait toplam 140 bonsai sergilendi. Biz de müze olarak 10 bonsai ile yer aldık. İki gün boyunca binlerce kişi sergiyi ziyaret etti ve bonsai sanatıyla tanışma fırsatı buldu. Ayrıca çeşitli atölye çalışmaları (workshoplar) ile katılımcılara bonsai sanatının incelikleri aktarıldı. Bu süreçte bizlere destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Yalova İl Özel İdaresi’ne, çeşitli illerden katılan bonsai sanatçılarına ve serginin organizasyonunda büyük emeği olan Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ozan Kemal Türkmen’e teşekkür ediyorum.Ayrıca, sergide 50 yaşlarındaki sarıçam bonsaimiz ile ‘Serginin Gözdesi’ ve altılı bonsai sunumumuzla ‘En İyi Bonsai Sunumu’ ödüllerini kazandıran Müzemizin kurucusu ve Bonsai Sanatçısı Hasan Şimşek, Küratörümüz Osman Çalışkan ve Kürşat Kambur’a teşekkür ederim. Tüm sanatseverleri müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum."