Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma Ekipleri ile beraber Muradiye Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 13 kamyon çöp çıkardı.
Muradiye İstasyon Caddesi’nde yalnız yaşayan yaşlı kadının yardımına Yunusemre Belediyesi yetişti. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma Ekipleri çöp evde temizlik çalışması başlattı.
Gerçekleştirilen çalışma sonucunda evden 13 kamyon çöp çıkarıldı. Ekiplerin özverili çalışması sonucu temizlenen çöp evden dolayı mahalle sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: İHA