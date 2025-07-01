Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın kırsal mahallelerde başlattığı arazi yolu açma seferberliği Yalangoz Mahallesi’nde vatandaşların yıllarca beklediği yollar açıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, başlattığı yol açma çalışmalarıyla kırsal mahallelerde yol ağı genişliyor. 1 yılı aşkın sürede birçok mahallede binlerce kilometrelik arazi yolu açılarak, vatandaşların tarım arazilere ulaşabilmesi ve üretim yapması sağlandı.

22 kilometrelik yol açıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kırsal mahallelerdeki ulaşım ağını güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi. Son olarak Yalangoz Mahallesi’nde 2 kilometrelik yeni arazi yolu açıldığını paylaşan Yılmaz, Nisan 2024 tarihinden bu yana Yalangoz Mahallesi’nde 22 kilometrelik arazi yolu açtıklarını bildirdi.

"Yol açma çalışmaları devam edecek"

Açılan yeni yolların ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra tarımsal üretimi de artırdığını belirten Yılmaz, "Arazi yolu bizim için öncelikli konuların başında geliyor. Çok şükür 1 yılı aşkın görevimizde binlerce kilometrelik yol açarak, mucur serimi gerçekleştirdik. Allah’ın izniyle Şehitkamil’de genelinde kırsalda ya da merkezde yolları sorun olmaktan çıkarana kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"50 aile rahatladı"

Yalangoz Mahallesi Muhtarı Memik Özsoy, çalışmalarından dolayı Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek, "Geçtiğimiz günlerde sorunumuzu Başkanımıza ilettik. Sağolsun hemen ilgilendi ve yolumuz açıldı. Yaklaşık 50 aileyi ilgilendiren 2 kilometrelik bir yol. Traktörle gidemediğimiz arazilerimize şimdi otomobillerle bile girebiliyoruz. İnşallah, komşularımız bu yol sayesinde yıllardır ekemediği tarlasını işleyebilecek. Başkanımız çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.