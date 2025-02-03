Ordu’nun Ünye ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağacı çiçek açtı.

Termometrelerin 13 dereceye kadar ulaştığı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde yaşandığı Ordu’da ‘yalancı bahar’ yaşanıyor. Ünye ilçesinde de sıcak ve güneşli havaya aldanan erik ağacı çiçek açtı. Şubat ayında etkili olan güneşli ve sıcak hava nedeniyle çiçek açan ağaç güzel görüntüler oluştururken, üreticileri ise tedirgin etti.

Üreticiler, yalancı bahar nedeniyle ağaçların erken çiçek açtığını, özellikle bundan sonraki süreçte olması muhtemel zirai don riskine karşı fındık ve diğer tarım ürünlerinde zarar olabileceğini söylediler.