Yahyalı Belediyesi, TÜGVA Yahyalı Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan TÜGVA Yaz Okulu, düzenlenen açılış programıyla coşkuyla başladı. Programa katılan öğrenciler yaz boyunca sürecek olan eğitici ve eğlenceli etkinlikler için büyük heyecan yaşadı.

Açılışta konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Allah nasip ederse, TÜGVA’nın yaz okuluna katılan her bir yavrumuz ‘İyi ki gelmişim’ diyecek. Bu iki aylık süreç sonunda burada kurulan arkadaşlıklar, dostluklar hepinizin hayatında unutulmaz bir yer edinecek."

Başkan Öztürk, yaz okulunda sunulan imkanların birçok kursa kıyasla çok daha kapsamlı olduğunu vurgulayarak, "Amacımız bir yarış ortamı oluşturmak değil. Ancak şunu da açıkça söylemek isterim: Bu yaz okulunda sunulan imkanlar, birçok kursun üzerinde. İnşallah diğer arkadaşlarınız da bu ayrıcalıkları görünce sizleri örnek alarak tercihlerini bu yönde yapacaklardır" dedi.

Başkan Öztürk, "Belediyemizin tüm imkânlarını sizlerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Sosyal Yaşam Merkezimizdeki kapalı havuzumuz ile açık havuzlarımızı haftada bir gün sizler için kullanıma açacağız. Futbol, voleybol, piknik gibi sosyal etkinliklerle de yazınızı dolu dolu geçireceğiz" diyerek desteklerinin süreceğini belirtti.

Konuşmasının sonunda öğrencilerin hem zihinsel hem de manevi gelişimini öncelediklerini belirten Başkan Öztürk, tüm katılımcılara başarılı ve verimli bir yaz dönemi dileyerek sözlerini tamamladı.

TÜGVA Yahyalı İlçe Temsilcisi Yunus Sakızlı da açılışta yaptığı konuşmasında, "TÜGVA olarak Yahyalı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırladığımız yaz okulu programının startını öğrencilerimizle birlikte verdik. Biz gençliğimiz için buradayız, Yahyalı’nın evlatları için buradayız. ‘Bir insan yetişir, dünya değişir’ diyerek çıktığımız bu yolda, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Öğrencilerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılması en büyük gayemiz. Herkesi bu güzel programa davet ediyor, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yahyalı’da bu yaz, gençlerin hem eğitimle hem de sosyal aktivitelerle dolu dolu bir dönem geçirmesi hedefleniyor.