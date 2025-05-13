Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır şarampole düştü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. 26 TS 166 plakalı tır, seyir halindeyken Karşıyaka köyü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından gerekli tedbirleri alındı. Kazada maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.