Bitlis’in Tatvan ilçesinde her yıl mayıs ayının sonlarında açan ve yalnızca 20 gün gibi kısa bir ömre sahip olan şakayık çiçekleri, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

İlçeye bağlı Taşlıtepe mevkiinde, kayalıkların arasında doğal olarak yetişen ve halk arasında "Ayı Gülü" olarak da bilinen şakayık çiçekleri, bölgeye adeta renk katıyor. Pembe tonlarıyla göz kamaştıran şakayıklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışığıyla bütünleşerek etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Taşlıtepe’ye çıkarak şakayıkların eşsiz güzelliğini fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, çiçeklerin açmasıyla birlikte Tatvan’ın adeta bir açık hava stüdyosuna dönüştüğünü belirtti. Subaşı, "Bu dönemi sabırsızlıkla bekliyoruz. Şakayık çiçekleri hem çok kısa ömürlü hem de çok nadir bulunuyor. Tatvan’ın doğal manzarasıyla birleşince ortaya muhteşem kareler çıkıyor" dedi.