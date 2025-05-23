Bitlis’in Tatvan ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencisi Yiğit Efe Er, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "Trafik Güvenliği Liseler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması"nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tatvan Anadolu Lisesi öğrencimiz Yiğit Efe Er, Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Trafik Güvenliği Liseler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması’nda Türkiye birincisi olmuştur. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin dört bir yanından lise öğrencilerinin katıldığı çevrim içi yarışmada, trafik güvenliği konusunda en yüksek puanı alarak birinciliği elde eden Yiğit Efe Er, hem okulunun hem de Bitlis’in gururu oldu. Yarışmaya katkı sunan okul yönetimi ve öğretmenler de öğrencilerinin elde ettiği büyük başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.