Bartın’ın Amasra ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinliklerinde düzenlenen yağlı direk yarışmasında büyük heyecan yaşandı.

Kabotaj Bayramı Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Büyük Liman Halk Plajı’nda kutlandı. Etkinliğe Amasra Kaymakamı Muhammet Çetin, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve ilçe protokolü isimleri ve vatandaşlan katıldı.

Amasra’da her yıl düzenlenen yağlı direkt yarışması yarışmacılara yaklaşık 1 saat ter döktürdü. Pes etmeyen yarışmacılar birbirlerine köprü olarak uzun uğraşlar sonucunda yağlı direğin ucunda bulunan Türk bayrağına ulaşmayı başardı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışmanın birincisi ise Erkan Günter oldu.

Genç kızlar arasında gerçekleştirilen 100 metrelik yüzme yarışmasının birincisi Defne Türközü, erkeklerde 200 m yüzme birincisi İlkcan Topal, 16 çocuğun çocuğun büyük bir heyecanla katıldığı çuval yarışması birincisi Tuana Ceylan Yumurta yarışması birincisi ise Rüveyda Şenkaya oldu. 4 takım arasında gerçekleştirilen halat çekme yarışmasının galibi ise kendilerine Majör ismini veren takım oldu.

Belediye Başkanı Recai Çakır tüm katılımcılara teşekkür ederek, birincileri tebrik etti.