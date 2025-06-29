SAMSUN (İHA) – Samsun’da etkili olan sağanak yağış sonrası tıkanan mazgaldan taşan su trafiği olumsuz etkilerken, bölgede görevli bir polis memurunun elleriyle mazgalı açması çevredeki vatandaşların takdirini topladı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda su birinkintileri oluştu. Tıkanan mazgaldan taşan su trafiği olumsuz etkilerken, bölgede görevli bir polis memurunun kazaya sebep olmasın diye tıkanan mazgalı elleriyle açması çevredeki vatandaşların takdirini topladı.
Kaynak: İHA