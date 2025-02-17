Düzce Belediyesi, etkili yağışlar öncesi su birikintisi ve koku risklerine karşı mazgal temizliği çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, yoğun nüfuslu bölgelerdeki mazgalları temizleyerek önlem alıyor.

Düzce Belediyesi, hafta başından itibaren etkili olması beklenen yağışlar öncesinde su birikintisi ve koku risklerine karşı şehrin dört bir yanında mazgal temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, mazgallarda biriken atıkları temizleyerek, yaşanacak sel riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Başta hastane, okul ve yoğun nüfusun bulunduğu bölgelere yoğunlaşan ekipler, bu alanlardaki çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında, mazgallar açılarak, kâğıt, yaprak, taş, kum, izmarit gibi yabancı maddeler vakumlu araçlarla temizleniyor. Bu sayede, kanal tıkanıklıkları engellenerek yağışlar sırasında meydana gelebilecek su baskınlarının önüne geçiliyor.

Vatandaşları çevreye duyarlı olmaları ve atık maddeleri gelişi güzel atmamaları konusunda uyaran ekipler, olabilecek sel baskınlarının önlenmesi için herkesin duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.