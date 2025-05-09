Fethiye’de yamaç paraşütü kazası geçiren Alman turist, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nde başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu. Omurga çökmesi kifoplasti yöntemiyle tedavi edilirken, kalça kırığı ve diğer yaralanmalar da aynı merkezde uzman ekipler tarafından giderildi. Turist, "Almanya’ya dönmeme gerek kalmadı" diyerek hastaneye teşekkür etti.

Fethiye’de yaşanan yamaç paraşütü kazasında ağır yaralanan Alman turist, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nde sağlığına kavuştu. Babadağ’dan yaptığı atlayış sırasında kayalık alana düşerek yaralanan turist, olay yerine hızla ulaşan ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Kazazede, hastanedeki modern imkanları görünce Almanya’ya dönmek yerine tedavisini Fethiye’de sürdürmeyi tercih etti.

Omurgasında ciddi çökme tespit edilen Alman hasta, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Necati Uğur Hazar tarafından kifoplasti operasyonuyla tedavi edildi. Minimal invaziv yöntemle gerçekleştirilen bu müdahalede, çöken omur içerisine yerleştirilen balonla yükseklik sağlandı ve ardından kemik çimentosu ile kalıcı stabilizasyon sağlandı. Operasyon sonrası hasta aynı gün ayağa kalkabildi.

Ayrıca, kazada sağ kalçasında kırık oluşan hastaya, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Eroğlu tarafından başarılı bir cerrahi müdahale uygulandı. El ve dirsek bölgesindeki yaralanmalar ise alçı ile tedavi edildi. Tüm ortopedik sorunların aynı merkezde çözülmesi, multidisipliner ekip çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Alman turist, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ölüdeniz’de yamaç paraşütü yaparken yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüm. Kurtarma ekibi bir dakika içinde geldi ve hemen hastaneye kaldırıldım. Harika bir tedavi süreci geçirdim. Çok iyi ağırlandım, bundan iyisini bulamazdım. Hiçbir ücret ödemedim; seyahat sigortam tüm masrafları karşıladı. Tamamen iyileşince yeniden yamaç paraşütü yapacağım"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Necati Uğur Hazar, omurga kırıklarının özellikle yaşlı bireylerde ya da travmalarda sık karşılaşılan ancak gözden kaçabilen ciddi sağlık sorunları olduğuna dikkat çekti. Hazar, "Kifoplasti gibi yöntemlerle bu kişilere hızlı, etkili ve konforlu bir tedavi sunmak mümkün" dedi.

Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, sadece yerli değil, uluslararası hastalara da güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak Fethiye’nin sağlık turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.