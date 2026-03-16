İngiltere'den yola çıkarak Vietnam'a yürüyerek gitmeyi hedefleyen iki yabancı gezgin, Ordu'da yol kenarında kurulan iftariyelik dağıtım noktasında karşılaştıkları Ramazan dayanışmasına hayran kaldı.

İngiltere'den Vietnam'a uzanan uzun yolculukları kapsamında Ordu'dan geçen iki gezgin, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftariyelik dağıtım noktasına uğradı. Perşembe ilçesi Doğanköy sapağındaki noktada kendilerine ikramda bulunulmasına şaşıran gezginler, uygulamanın Ramazan ayına özgü bir dayanışma olduğunu öğrenince büyük memnuniyet yaşadı.

Müslümanların bu paylaşım kültürünü anlamlı bulduklarını ifade eden iki gezgin, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin misafiri oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de gezginlerin yaşadığı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Güler paylaşımında, 'İngiltere'den yola çıkıp Vietnam'a doğru yürüyen iki gezgini, Perşembe Doğanköy sapağındaki iftar noktamızda misafir ettik. Uzun yolculuklarında yolları Ordu'ya düştü, biz de gönlümüzü ve soframızı paylaştık. Afiyet olsun, yolları açık olsun' ifadelerine yer verdi.