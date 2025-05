Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından öğretim etkinliğini artırmak, çevre dostu ve sosyal sorumluluk sahibi dil eğitimini teşvik etmek amacıyla kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.

Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleşen "Differentiation and Sustainability in English, German and French" isimli programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yabancı Diller MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler, MYO yöneticileri, McMillian Education Batı Avrupa Satış ve Pazarlama Direktörü Erdem Hacıfazlıoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bursa Uludağ Üniversitesi olarak 23 araştırma üniversitesinden birisiyiz ve bunun önemli boyutlarından birisi uluslararasılaşmadır. Ayrıca mevcut programlarımız içerisinde yüzde yüz İngilizce olan iki tane lisans programımız var. Bu sene YÖK’e gönderdik ve üçüncüsünü de teklif ettik. Yani araştırma üniversitesi vizyonunda bizim için çok kıymetli olan Yabancı Diller Yüksekokulumuzun, yükünün yanında kıymeti daha da artacak demektir. EAQUALS’tan alınan akreditasyon yine bir araştırma üniversitesi olarak bizim için son derece kıymetli. YÖK akreditasyon konusunu daha üst bir politika olarak uygulamaya başlamış durumda ama biz zaten bir çeyrek yüzyıldır bu konuda epey yol almıştık. Bu organizasyonun şekillenmesinde kurumlarımıza ve dış paydaşlarımıza, yönetim ekibimize, hocalarımıza herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yabancı Diller MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler ise, "Sosyal bilimlerde artık eski anlayışı geride bırakıyoruz gibi. Eskiden biz bilim adamlarının nesnesini belirlediğine inanırdık. Artık nesnesini belirleyen, deterministik bir bilim anlayışından nesnesine göre de şekillenebilen bir anlayışa doğru gidiyoruz. Yani öğretmenlerimizin, öğreticilerimizin de öğrenmesi gerekiyor. Nesneye göre tavır değiştirmek ve hayat boyu öğrenmeyi hedeflemek gerekiyor. Bu anlayışı birlikte paylaşarak götüreceğiz. Bu çerçevede tüm katkı veren idarecilerimize, idari personelimize, hocamıza, öğrencimize, değerli dış paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı paneller ve workshop çalışmalarının ardından sona erdi.