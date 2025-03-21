Sakarya Büyükşehir Belediyesi Wushu sporcusu Ayşe Sude Akyüz, Yalova’da gerçekleştirilen düzenlenen Budokaido Branşı Kata-Kumite Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak şehrine büyük bir gururla döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Wushu sporcusu Ayşe Sude Akyüz, 20-23 Şubat tarihleri arasında Yalova’da düzenlenen Budokaido Branşı Kata & Kumite Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı. Rakiplerine karşı sergilediği performansla göz dolduran Akyüz, gençler kategorisinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden sporcusuyla ilgili yapılan kutlama mesajında, "Kulübümüz Wushu sporcularından Ayşe Sude Akyüz, Yalova’da gerçekleştirilen düzenlenen Budokaido Branşı Kata-Kumite Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu elde ettiği bu başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.