Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesi, "Beklentimiz büyük bunu yarın kanıtlayacağız" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yarın saat 21.45’te Türkiye ile oynayacak olan Gürcistan’da Teknik Direktör Willy Sagnol ve futbolculardan Anzor Mekvabishvili maçın oynanacağı Kocaeli Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleye dair iddialı konuşan Willy Sagnol, "Elbette yarın çok önemli maç. İlk karşılaşmada kötü başlangıcımız oldu ama sonunu iyi getirdik. Bizim mağlubiyetimize karşın yarınki maçta önemli bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz büyük, yarın kanıtlayacağız"

Gürcistan futbolunun gelişimi konusunda görüşlerini paylaşan Gürcü çalıştırıcı, "Biz nereden geldiğimizi, futbolu, geçmişini biliyoruz. Hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyük. Bunu yarın kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı. Sagnol yarın akşam alacakları olası galibiyetin sürpriz olup olmayacağı konusunda ise "Hayatta her şeyin ilki olur, neden olmasın. Bazı istisna ve başarılarımız mevcuttur. Biz bunun beklentisindeyiz ve yarın başaracağız" şeklinde konuştu.

Anzor Mekvabishvilli: "Galibiyet almak istiyoruz"

Futbolculardan Anzor Mekvabishvili ise Gürcistan’ın şansını kadro kalitesi açısından değerlendirerek şunları söyled:

"Türkiye güçlü takım. Türkiye ile oynamak kolay değil. Bunun için birtakım hazırlıklar yapıyoruz. İspanya’ya karşı mağlubiyetin ardından buradan galibiyet almak istiyoruz. Beklentimiz bu" dedi.