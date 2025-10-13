Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ekim meclisinde şehri ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Çamdağı ve Ballıkaya Barajı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yatırım onayını aldıklarını açıklayan Alemdar, Raylı Sistem hattında Kuzey Terminali detayını paylaştı. Başkan Alemdar, Aziz Duran Parkı’nın karşısında Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, Belediye Binası ve yanına bir de Şehir Müzesi’nin olacağı tek bir kampüs şeklinde inşa edeceklerini müjdeledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim meclis toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste şehrin yeni yatırım ve projelerine ilişkin önemli maddeler konuşuldu. Alemdar, raylı sistem, AFA, Belediye Hizmet Binası, Yazlık Kavşağı, baraj projeleri ve diğer başlıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden itibaren istişare kanallarını her zaman açık tutarak, herkesin fikrine, şehir ile ilgili her bir çağrıya kulak vererek çalıştıklarını vurgulayan Alemdar her projede "Bizim için doğrusu bu" düşüncesiyle değil, "Herkes için, Sakarya için doğru olan budur" düşüncesiyle çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Alemdar, CHP Meclis Üyesi Şaban Koludra’nın konuşması üzerine Çamdağı ile Ballıkaya Barajı’nın devreye alınması için yoğun bir mesai harcandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yatırım programına alındığını açıkladı.

"Çamdağı için zemin etütleri devam ediyor"

Alemdar, "Her ilçemizde sulama projeleri, su kaynakları ve göletler hayata geçirildi. Geyve’deki yangında o göletler olmasaydı, yangını söndürmemiz çok zor olurdu. AK Parti iktidarı, milletin geleceğine hizmet eden projeleri hayata geçirdi. Çamdağı Barajı da o dönemde planlandı, kamulaştırmaları tamamlandı. Alanı büyütmek için bir buçuk yıl önce zemin etütleri kararı aldık ve süreç devam ediyor" dedi.

"Vatandaşların mağdur olmaması için bu süreçleri dikkatle yürütüyoruz"

Başkan Alemdar, "Ballıkaya Barajı’nın gövdesi tamamlandı. Ancak su tutulabilmesi için kamulaştırma ve yol çalışmalarının yapılması gerekiyor. Vatandaşların mağdur olmaması için bu süreçleri dikkatle yürütüyoruz. Ayrıca isale hattının yapılması gerekiyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma başlatıldı. Aynı zamanda arıtma tesisini de devreye sokacağız" diye konuştu.

"Raylı Sistemi, Kuzey Terminali’ne ulaştıracağız"

Raylı Sistem’de Kampüs Hattı’nın birinci etabını Yazlık Kavşağı’nda bitirmeyip önce Kuzey Terminal’e kadar uzatmak için çalışma yürüttüklerini belirten Alemdar, "Raylı sistemin etki edeceği alandaki kavşaklarda da çalışma yapıyoruz. SSK Kavşağı’nda da çalışmamız var. İnşallah bu hattı sadece Yazlık’ta bırakmayıp Kuzey Terminali’ne ulaştıracağız. Bu çalışmaları yaparken güzergahların birbirinin alternatifi olmasına dikkat ediyoruz. Raylı Sistem’in geleceğini engellemeyecek şekilde bütüncül bir planlama yapıyoruz. Ayrıca Serdivan yolunun genişletilmesiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Hedef hepimizin aynı şehre en iyi hizmeti sunmak"

Başkan Alemdar, her bir belediye başkanının hizmet noktasında rekabet etmesinin Sakarya için faydalı olduğunu belirterek, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmetimi eşit şekilde götürmeye gayret ediyorum. Ancak elbette her ilçe belediyesi kendi vizyonu ve planıyla hareket ediyor. Bu rekabet hizmet üretimi açısından faydalıdır. Seçildiğimiz günden beri ayrım yapmamaya, kimseyi ötekileştirmemeye özen gösteriyoruz. Herkes bizi sevmek zorunda değil, biz çoğunluğun aldığı kararların doğruluğuna bakarak hareket ediyoruz. Sonuçta biz siyaset de yapıyoruz. Belediye başkanlarının projelerini engellemek gibi bir düşüncemiz olamaz. Her biri kendi ilçesi için mücadele ediyor. Her biri bizim kardeşimiz. Zaman zaman önceliklerimiz farklı olabilir ama hedefimiz aynı, şehrimize en iyi hizmeti sunmak" ifadelerini kullandı.

Sapanca’nın talebine müjdeyle cevap verdi

Başkan Alemdar, konuşmasının son bölümünde Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda

Şahin’in, "Altyapı konusunda bir adım bekliyoruz" ifadelerine cevaben şöyle dedi: "Önümüzdeki ay ihaleye çıkıyoruz. Sapanca, Akyazı ve Hendek’in asbest borularının yenilenmesi için çalışmalara başlıyoruz. Bunun da müjdesini buradan vermek isterim."

"Raylı Sistem ihalesi kısa süre sonra tamamlanacak"

Başkan Alemdar, ulaşımla ilgili ise, "Raylı Sistem ihalesi kısa süre sonra tamamlanacak, Yazlık Kavşağı’nın da aynı şekilde. Hizmet yaparken elbette zaman zaman zorluklar yaşanacak. Yol yapmayalım mı? Raylı Sistemi hayata geçirmeyelim mi? Şehrin içinden geçecek Raylı Sistem. Trafik aynı mı kalacak? Dünyanın her yerinde Raylı Sistem, toplu taşıma önceliklidir. Yazlık Kavşağı yapılırken tabi ki yoğunluklar olacak ancak ’Yapılmasın, ben bunu istemiyorum’ dersek bunlar olmaz" ifadelerine yer verdi.

4 farklı proje aynı kampüs içinde

Başkan Alemdar SASKİ Teknik Birimlerin olduğu arazide (Donatım Camii karşısı) Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, Belediye Binası ve yanına bir de Şehir Müzesi’nin bir arada olacağı şekilde bir kampüs inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Alemdar, "Belediye binamız önümüzdeki süreçte bütünlük içerisinde hizmet verecek bir alan olacak. Aynı alanı bir kampüs olarak düşünüyoruz. Bilim Merkezi başladı. İnşallah yakında ihalesi biten kütüphanemiz başlayacak. Hemen bizde önümüzdeki ayın sonuna kadar bir aksilik olmazsa projeyle ilgili son rötuşlar yapılıyor Hem AFA’nın hem de belediye binamızın temellerini atmak istiyoruz. Belediye binamız, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve birde orada inşallah müzeyle beraber ‘Şehir Müzesi’ içine katarak bir kampüs inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.