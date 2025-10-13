Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son dönemde kuraklık sebebiyle yaşanan su sıkıntısına da değinerek, "Tasarruf konusunda daha hassas davranılmasını istiyoruz. Bizler, İznik Gölü’nün suyunun daha fazla çekilmesine sebep olan tesis ve işletmelere ‘Dur’ demeyi de kendimizde sorumluluk olarak görüyoruz. Hem İznik hem Uluabat Gölü’nü korumak zorundayız. İkisi de çok kıymetli" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında Orhangazi ilçesini ikinci kez ziyaret eti.

"Toplumun tüm kesimlerine ziyaret"

Başkan Bozbey ilk olarak Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ı makamında ziyaret etti. İlçede hayata geçirilen, planlama aşamasında olan ve yapımı devam eden projelerin istişare edildiği buluşmada, ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesi için ortak akılla çalışmaya ve birlikte üretmeye devam edileceği vurgulandı. Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu’nu ziyaret ederek yaşanan trafik sorununu en aza indirmek amacıyla ortak çözümler üzerinde durdu. Buluşmada, deprem riski, kentsel dönüşüm, tarım ve sanayi bölgeleri gibi birçok önemli konu da ele alındı.

"Esnafın ve muhtarların talepleri dinlendi"

‘Başkan Bozbey Burada’ programı kapsamında muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, mahallelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve muhtarların taleplerini dinledi. Buluşmada, bir önceki ‘Başkan Bozbey Burada’ programında dile getirilen taleplerin hangi aşamaya geldiği de değerlendirildi. İlçeye kazandırılacak olan terminal ve meydan alanı projelerinin görüşüldüğü Orhangazi Şoförler ve Otomobilciler Odası ziyaretinde ise projelerin odaya ve üyelerine sunacağı katkılar konuşuldu. Program kapsamında Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na da uğrayan Başkan Bozbey, esnafın sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinleyerek çözümler önerilerini paylaştı. Orhangazi Ziraat Odasını da ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, tarımın gelişmesi için üreticilerle fikir alışverişinde bulundu. Program kapsamında Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek sanayicileri dinleyen Başkan Bozbey, ziyaretlerin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Alanda bulunan Sağlık Otobüsü vatandaşların muayenesini ücretsiz yaparken, iş arayanlar da Bursa İş Ofisi standında forum doldurma imkanı buldu.

"Altyapı seferberliğini önemsiyoruz"

’Başkan Bozbey burada’ projesi kapsamında ilçeleri tek tek gezmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, kimseyi ötekileştirmeden, herkesle sohbet ederek, dertleri, önerileri ve talepleri dinlediklerini belirtti. "Biz bu kenti masa başında değil, hemşehrilerimizin arasında, sahada ve hep birlikte yönetmenin hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Başkan Bozbey, sorunları yerinde görüp çözümleri birlikte ürettiklerini ifade etti. Her bir önerinin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, "Orhangazi’de son 1 yılda çok önemli hizmetler gerçekleştirdik. Başlattığımız altyapı seferberliğini önemsiyoruz. İçme suyu ve kanalizasyonla ilgili notlarımızı aldık. Bu konuda çalışmalarımız büyük hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 kilometre isale hattı, 2 kilometre şebeke hattı, 1 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını tamamladık. Çeltikçi, Narlıca ve Yenisölöz’de içme suyu sondajlarımıza devam ediyoruz. Yenilerini de yapacağız. Hedefimiz, Orhangazi’nin her hanesine kesintisiz, sağlıklı suyu ulaştırmak ve altyapı sorunlarını çözmek" diye konuştu.

"Orhangazi’nin modern bir ilçe olmasını arzuluyoruz"

Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artırarak önemli bir hizmeti ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Bozbey, ileri biyolojik arıtma sistemi sayesinde doğanın daha temiz olduğunu anlattı. Orhangazi’de bir yandan yolları yenilerken diğer yandan güvenli ve estetik konuları da gündemlerine aldıklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Fen işleri ekiplerimiz aracılığıyla bir yılda toplamda 100 milyon liraya yakın yatırım gerçekleştirdik. En uzak mahallemize ulaşarak 61 kilometre civarında sathi kaplama, 8 bin tona yakın sıcak asfalt, 8 bin 550 metrekare parke taşı, 400 metre bordür ve 2 bin 880 metrekare tretuvar gerçekleştirdik. Orhangazi’nin yıllardır beklediği Otobüs Terminali Projesi’nde uygulama aşamasına geldik. Tüm çalışmalarımız tamamlandığında Orhangazi’nin modern ve gülümseyen bir ilçe olmasını arzuluyoruz" dedi.

"İznik Gölü’ne hep beraber sahip çıkacağız"

İnsana dokunmayan hiçbir hizmetin tam olamayacağını belirten Başkan Bozbey, bu anlayışla iştiraklerin ilçeye katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti. BURFAŞ B Kafe’yi Şehit Erhan Öztürk Parkı’nda hizmete açtıklarını, Kültür Merkezi’ne de bir B Kafe açılacağını dile getiren Başkan Bozbey, üreticilere de destek olduklarını anlattı. Üreticilerin her alanda yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, su konusuna da dikkat çekti. Dünyanın en stratejik konularından birinin su olduğunu altını çizen Başkan Bozbey, "Su konusunda tasarruflu olmak zorundayız. Çiftçilerimizin damla sulama hortumlarını kullanmalarını istiyoruz. Daha az suyla, daha fazla verim alabiliriz. Bu konuda destek olmaya devam edeceğiz. Geçen sene bu zamanlarda yüzde 35 civarında dolu olan barajlarımız, şu anda yüzde 1’in altına düşmüş durumdadır. Tasarruf konusunda daha hassas davranılmasını istiyoruz. Bizler, İznik Gölü’nün suyunun daha fazla çekilmesine sebep olan tesis ve işletmelere ‘dur’ demeyi kendimizde sorumluluk olarak görüyoruz. Hem İznik hem Uluabat Gölü’nü korumak zorundayız. İkisi de çok kıymetli. İznik Gölü’ne hep beraber sahip çıkacağız. Yok olmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Bursalıların mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz"

Sağlam altyapı, güvenli yollar, sosyal hizmetler ve üretici destekleriyle Orhangazi için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Bozbey, "Biz bu yola bir sözle çıktık. ‘Hiçbir mahalle, hiçbir vatandaş kendini unutulmuş hissetmeyecek’ dedik. Bu sözün arkasındayız. Bu kentin en iyi kent olacağına inanıyoruz. Orhangazi’den yakılacak bir ışık, Mustafakemalpaşa’da parlayacak. Sorun varsa, sorunları çözecek olan bizleriz. Sizin derdiniz, bizim derdimizdir. Bursalıların mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz" dedi.