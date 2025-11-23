Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo’nun arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır. Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı. Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı" ifadelerine yer verildi.