Aydın’ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen kurumlar arası voleybol turnuvasının galibi Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

Köşk ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının aktivitelerini arttırarak, voleybol sporunu sevdirmek, kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı sağlamak, spora teşvik ederek iş stresinden uzaklaşmak amacıyla düzenlenen "Köşk Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" başarıyla tamamlandı. Mücadelenin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan turnuvada Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

Köşk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın final maçında, sergilenen kıyasıya rekabetin ardından Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü rakibini yenerek voleybol turnuvasının şampiyonu oldu.

Turnuvanın ardından Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takım oyuncularına madalyaları ve şampiyonluk kupası Köşk Kaymakamı Tuğba Polat tarafından verildi. Dereceye giren diğer takımlar da düzenlenen törenle kupa ve madalyalarına kavuştu. Voleybol turnuva sonunda tüm takımlar birbirlerini tebrik ederek, başarılı bir organizasyonun sona erdiğini belirttiler. Kurumlar arası iletişimin artması ve daha sık bir araya gelinmesi adına benzer organizasyonların düzenlenmesini beklediklerini belirttiler.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş turnuva hakkında yaptığı açıklamada "Biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Köşk Kurumlar Arası Voleybol Turnuva organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu turnuva, kurumlar arası iletişimin artması ve daha sık bir araya gelinmesi adına önemli bir adım oldu. Yine başka bir etkinlikte bir arada olmak dileğiyle, tüm takımları tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Köşk Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final programına, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, Köşk İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, Köşk İlçe Sağlık Müdürü Fatih Göçmen, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Köşk İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alper Kuşoğlu, Köşk Halk Eğitim Müdürü Zülfü Öztek, okul öğretmenleri, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.