Vodafone, müşterilerini geleceğin bağlantı teknolojisi 5.5G’ye hazırlamak için mobil cihaz pazarının önde gelen markalarından Samsung ile stratejik işbirliği yaptı.

Vodafone, müşterilerini geleceğin bağlantı teknolojisi 5.5G’ye hazırlamak için mobil cihaz pazarının önde gelen markalarından Samsung ile stratejik işbirliği yaptı. Müşteriler, bu işbirliği sayesinde daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve farklı bir bağlantı deneyimiyle tanışma imkânı bulacak.

Yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında yılların Vodafone’lularını ödüllendirmek üzere bir kampanya düzenlenerek, Vodafone FLEX’ten seçili Samsung 5G ürünlerde indirim ve kredi kartsız faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığı sunuldu. Kampanyayla, operatör tarafından faturalı müşterilere toplam 10 milyar TL’lik fayda sağlandı. İş birliği kapsamında, 5 yıl ve üzeri Vodafone’lu olanlara Samsung Galaxy S24 akıllı telefon serisinde peşin fiyatına 3 ayda ve vade farksız ödeme imkanı sunuldu. Bu proje kapsamında Vodafone kanalında kampanyaya dahil olan modellerin satışında yüzde 100 büyüme kaydedildi.

Açıklamaya göre her iki şirket, 5.5G teknolojisine geçiş sürecinde kritik bir iş birliğine imza atarak sektörde bir yenilik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Vodafone sadece kendi satış kanalına özel yeni Samsung Galaxy A16 5G 256GB akıllı telefonu müşterileriyle buluşturuyor. Türkiye’de yalnızca Vodafone’da satışa sunulacak olan bu model, operatörün portföyündeki en uygun fiyatlı 5.5G destekli akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Bu stratejik hamleyle operatör, 5.5G teknolojisini daha erişilebilir hale getirirken, müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, "Şirket olarak, müşterilerimize en yeni ve en ileri teknolojileri sunmaya devam ediyoruz. 5G’ye hazırlanmanın önemli bir koşulu da müşterilerimizin 5.5G uyumlu cihaza sahip olması. Samsung işbirliğiyle, markanın 5G’li modellerini Vodafone FLEX ödeme kolaylıklarıyla ulaşılabilir kıldık. Böylece müşterilerimiz, 5.5G’nin daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve benzersiz bağlantı avantajlarıyla tanışma imkânı bulacak. Şirket olarak, müşterilerimizin 5.5G deneyimine hazırlanmasına destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Samsung CEO’su Jeff Jo ise şöyle konuştu: "Şirket olarak, geçtiğimiz günlerde global lansmanını gerçekleştirdiğimiz Galaxy ailesinin en güçlü üyesi Galaxy S25 5G Serisi’ni operatörün müşterileriyle buluşturmaya başladık. Bunun yanında Premium Galaxy S serisi (S24 FE, S24 ve S24 Ultra) modellerine 3 ay taksit, Galaxy A Serisi 5G modellerine 12 ay taksit ile sahip olma fırsatı sunarak akıllı telefonlar ve giyilebilir ürünlerde 10 milyon üzeri aboneye fayda sağladık. Türkçe dil destekli yapay zekâ Galaxy AI gibi en yeni teknolojilerimizi ve günlük yaşama değer katan mobil cihaz deneyimlerimizi Türkiye genelinde daha fazla kullanıcı için erişilebilir kılmayı önemsiyoruz. Operatör ile oluşturduğumuz stratejik işbirliği, bu hedefe ulaşmada önemli bir adımı temsil ediyor. Global çapta öncüsü olduğumuz 5G altyapısının desteklenmesi konusunda da Vodafone gibi güçlü bir iş ortağıyla yenilikçi süreçleri birlikte yürüteceğiz."

Açıklamaya göre, markanın yeni amiral gemisi olan Galaxy S25 5G serisi de lansmanla birlikte Vodafone FLEX’te ön satışa açıldı. Ön satış ve satış dönemi faydalarla müşteriler şimdiden 5.5G’ye hazırlanacak. Operatör müşterileri, S25 serisini kredi kartı gerekmeden faturaya ek 3 ayda ödeme imkânıyla satın alabilecek. Her iki şirket, 22 Şubat günü İstanbul Bağdat Caddesi Vodafone Mağazası’nda bir deneyim günü gerçekleştirerek operatör müşterilerine S25 deneyimi de yaşatacak.