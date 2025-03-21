Global Vodafone Vakfı’nın daha kapsayıcı bir dijital toplum hedefiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 Avrupa ülkesinde düzenlediği uluslararası hackathon’un ödül töreni Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapıldı. Törene Türkiye birincisi EcoLeaks takımı da katıldı.

Global Vodafone Vakfı’nın Avrupa genelinde 6-19 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik olarak düzenlediği hackathon’da dereceye girenlere ödülleri Romanya’nın başkenti Bükreş’te verildi. Törene Türkiye birincisi EcoLeaks takımı da katıldı. Etkinlikte, ülke birincilerine üreticiliklerini ve çığır açan fikirlerini uluslararası alanda sergileme fırsatının yanı sıra deneyimlerini paylaşma, bilgi alışverişinde bulunma ve ömür boyu sürecek dostluklar kurma imkânı da sunuldu.

Yerel sorunlara yenilikçi çözümler

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Arnavutluk, İspanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Portekiz ve Romanya’da "Dijital Uçurumu Kapatmak" temasıyla gerçekleştirilen hackathon’da, binlerce katılımcı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, kapsayıcılık ve dijital becerilere odaklanarak yerel sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirdi. Türkiye’de Habitat Derneği işbirliğiyle "Yapay Zekâ İle Yarının Şehirleri" adı altında gerçekleştirilen hackathon’u Alinda Taşatar ve Mehmet Doruk Memik’in oluşturduğu EcoLeaks takımı kazandı. EcoLeaks’in geliştirdiği yapay zekâ tabanlı su patlaması tespiti projeleri, IoT cihazlarından alınan verileri analiz ederek su sistemlerindeki anormallikleri tespit etmeyi amaçlıyor. Yapay zekâ, su akışı, basınç, sıcaklık ve ses gibi verileri işleyerek erken uyarı sağlıyor, su kaybını azaltıyor ve bakım süreçlerini optimize ediyor. Diğer ülke birincilerinin ödül alan fikirleri arasında ise atıkları doğru şekilde tanıyan ve toplayan yapay zekâ çözümleri, okul çevresindeki sıkışıklığı çözen otomatik yürüyüş yolu sistemleri ve işe alımlarda bilinçsiz önyargıları ortadan kaldıran teknolojiler yer aldı.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu: "Habitat Derneği ile birlikte başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesinde amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak üretici fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Son olarak, global vakfımızın Türkiye dahil 9 Avrupa ülkesinde birden düzenlediği hackathon ile gençlere ulaştık. Gençlerimizin yalnızca teknik bilgilerini değil, aynı zamanda tutkularını, yenilikçi bakış açılarını ve fikirlerini de etkili çözümlere dönüştürme becerilerini teşvik ettik. Yarışmamızı kazanan Kocaelili ve İzmirli gençlerimiz ödüllerini Bükreş’te aldı. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, şöyle konuştu:

"Türkiye Vodafone Vakfı ile yürüttüğümüz ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesi sayesinde yüzlerce gönüllü ve binlerce çocuğa ulaştık. Bu süreçte, gençlerin teknolojiyle ürettikleri yenilikçi çözümlerin uluslararası alanda da karşılık bulduğunu görmek, bizim için en büyük motivasyon kaynaklarından biri oldu. Teknolojinin hayatımızın her alanına entegre olduğu bu dönemde, en önemli hedefimiz yapay zekâ gibi akıllı teknolojileri insan yararına kullanmak. ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle gençlere bu alanda ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırarak, geleceğe hazır olmalarını sağlıyoruz. Kazanan gençlerimizi tebrik ediyor, onların bu yolda ilerlemeye devam etmelerini diliyoruz."

‘Skills Upload Jr. Challenge’ girişimi 10 milyon kişiye ulaştı

Yapılan açıklamaya göre vakfı, Avrupa genelinde çocuk ve gençlere ihtiyaç duydukları dijital becerileri ve özgüveni kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Skills Upload Jr. Challenge’ girişimiyle 2021’den bu yana 10 milyon kişiye ulaştığını da duyurdu. Bu girişim, geçmişleri, cinsiyetleri veya coğrafyaları ne olursa olsun, gençlere özel eğitim merkezlerinde, özel web siteleri aracılığıyla ya da okullarında ulaşarak, üretici ve eleştirel düşünmelerini teşvik ediyor; dijital araçları kullanırken kendilerini güvende ve güçlü hissetmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, dijital becerilerin yalnızca bilgisayar bilimi derslerinde değil, tüm müfredatta uygulanmasını sağlamak için eğitmenlerin de özel içerik ve teknoloji araçlarına erişmesini hedefliyor.