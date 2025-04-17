Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
Galatasaray: Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın, Ceylan Arısan, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ann Kalandadze
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Dana Lynn Rettke, Tijana Boskovic, Hande Baladın, Sinead Chloe Jack, Naz Aydemir Akyol, Simge Aköz
Setler: 14-25, 12-25, 14-25
Süre: 69 dakika (22’, 24’, 23’)
Kaynak: İHA