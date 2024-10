Antalya’da viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçlardan birinde sıkışan sürücü ile yanındaki yolcu itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandı. İsmail C. (55) idaresindeki 07 SS 146 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet S. (69) yönetimindeki ZH 338 361 İsviçre plakalı Volvo marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmail C. ve yanındaki Hatice C. (46) araçta sıkışırken, diğer araçta bulunan sürücüsü ve yanındaki eşi Nevriye S. (68) kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü. Hurdaya dönen araçlar ise çekici vasıtasıyla yoldan alındı.

Kafa kafaya çarpışma anı kamerada

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, viraja giren otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybettikten sonra karşı yöne geçmesi ve iki aracın kafa kafaya çarpışması yer aldı.

Kazanın görgü tanıkları, virajın olduğu kısma önlem alınması gerektiğini, bölge esnafı da hemen caddede iş yerleri olduğu için tedirgin olduklarını dile getirdi.